«الظفرة» يتوج الفائزين بـ«مزاينة الإبل» وسط حضور جماهيري

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

توج معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، الفائزين في أشواط مزاينة الإبل بحضور عدد من ملاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية والسياح، وذلك في المنصة الرئيسة للمزاينة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأسفرت نتائج شوط الإيذاع رئيسي شرايا/‏‏ لأبناء القبائل- مجاهيم، عن تبوؤ «هزامة» للمركز الأول لمالكها حمد علي عبدلله مبارك المنصوري، في حين جاءت في المركز الثاني «نوايا» لمالكها سهيل محمد كردوس عبيد العامري، وفي المركز الثالث «مخلفة» لمالكها الفندي خميس الفندي غانم المزروعي.

وفي شوط لقايا رئيسي شرايا لأبناء القبائل- محليات، حلت في المركز الأول «الظفرة» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «سياسة» لمالكها حمد مبارك علي المنصوري، وفي المركز الثالث «تباشير» لمالكها سيف علي سيف السعيدي.

وفي شوط إيذاع رئيسي شرايا لأبناء القبائل- محليات، حلت في المركز الأول «نو» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «الحدرة» لمالكها عبدلله صالح جابر القمدة العامري، وفي المركز الثالث «جو» لمالكها حميد سعيد السيد سعيد المحرمي.

وفي شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل الشركاء- محليات، حلت في المركز الأول «توق» لمالكها سحيم محمد الحصين الطهش المنهالي، بينما جاءت في المركز الثاني «زلزلة الخليج» لمالكها سعيد سيف علي السعيدي، وفي المركز الثالث «شلفة» لمالكها سهيل مبارك محمد عنوده العامري.

لقايا مجاهيم

وفي شوط لقايا رئيسي شرايا/‏‏ لأبناء القبائل- مجاهيم، حلت في المركز الأول «الوافية» لمالكها محمد بن علي بن محمد المري، بينما جاءت في المركز الثاني «سليمة بن حمحوم» لمالكها مسلم صالح سالم المحرمي، وفي المركز الثالث «هيافة» لمالكها مرزوق حسن محسن المنهالي.

وفي شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل الشركاء- محليات، حلت في المركز الأول «مدينة» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «المعجزة» لمالكها سعيد سيف علي السعيدي، وفي المركز الثالث «رهيبة» لمالكها سهيل مبارك محمد عنوده العامري.

لقايا الشركاء

وفي شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (الشركاء)- مجاهيم، حلت في المركز الأول «غارة» لمالكها أحمد بخيت صليح المنهالي، بينما جاءت في المركز الثاني «زعول» لمالكها عوض عبدلله ناجي عايض المنهالي، وفي المركز الثالث «سليمة» لمالكها مبخوت عبدلله ناجي عايض المنهالي.

في شوط الإيذاع شرايا لأبناء القبائل (الشركاء)- مجاهيم، حلت في المركز الأول «سليمة» لمالكها حمد مبخوت عبدلله ناجي المنهالي، بينما جاءت في المركز الثاني «العشواء» لمالكها محمد العوضي يحيى سميحه المنهالي، وفي المركز الثالث «الزعامة» لمالكها لاهوم فيصل شريم المري.

لجنة طبية

أكد محمد عبدالله بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل أن المهرجان يضم لجنة طبية من الرقابة الغذائية بجانب أعضاء من لجنة التحكيم تكون مهامها توقيع الكشف الطبي على الإبل المشاركة، وذلك لمنع العبث وضمان سلامة ودقة النتائج، وذلك من خلال عمل التحاليل الطبية المختلفة للإبل المشكوك في وجود عبث بها، وفي حالة التأكد من وجود أي تلاعب سيتم استبعاد تلك الإبل وتوقيع غرامات على المشارك الذي قام بتلك الأعمال، وسيكون ذلك مدعوماً بتقرير طبي معتمد من أطباء الرقابة الغذائية يوضح ماهية العبث وأماكنه في الناقة.

وأوضح أن العبث يقصد به إدخال أي إضافات أو تغييرات تغير من طبيعة الناقة خلال فترة التحكيم بما يجعلها تظهر بمظهر مخالف للمظهر الطبيعي للناقة. وأضاف بأن الحلاق العادي لا بأس به على عكس الحلاق الذي يؤدي إلى تغير في شكل الناقة، ولجنة التحكيم قادرة على اكتشاف كل تلك الأعمال.

إلى ذلك، شهد مهرجان الظفرة تدفق وإقبال عدد كبير من السياح والأجانب للاستمتاع بالمسابقة المتميزة لمزايين الإبل، مارتن ساكي من كندا حرص على زيارة المهرجان لأول مرة، ويؤكد أن الفعاليات المختلفة التي يقدمها المهرجان جيدة وأجمل ما فيها التنوع والاختلاف ليعطي فرصة لكل زائر أن يجد ما يحتاجه من فعاليات.

وتؤكد لودي سائحة مكسيكية أنها انتهزت فرصة وجودها داخل الدولة ضمن فوج سياحي، وقررت أن تشاهد مزاينة الظفرة للإبل، خاصة وأنها سمعت كثيراً عن المهرجان عندما كانت في بلادها العام الماضي.