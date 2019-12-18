خليفة بن طحنون: أبناء شهدائنا أولوية

العين (وام)

بمشاركة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، انطلقت أمس في منطقة رماح بمدينة العين فعاليات المخيم الشتوي الثالث لأبناء شهداء الإمارات الأبرار «أبناء الفخر» الذي ينظمه مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي لتعزيز المهارات الحياتية لأبناء الشهداء، وذلك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وهيئة البيئة - أبوظبي، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، ومنتجع تلال العين، ونادي تراث الإمارات وشركة موارد القابضة.

ويركز مخيم «أبناء الفخر» في هذه الدورة التي تستمر خمسة أيام، على رياضة القنص والصيد، وذلك في مسعى من مكتب شؤون أسر الشهداء لتعريف المشاركين بالرياضات التراثية العريقة المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالذات رياضة القنص والصيد، حيث يشارك في المخيم كوكبة من أبناء شهداء الوطن الأبرار الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 18 عاماً.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان: إن مبادرة مخيم أبناء الفخر تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تشدد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات، وتهيئة كافة الظروف المناسبة لتمكين أبناء شهداء الوطن الأبرار من المضي في مسيرة البناء والعطاء التي تشهدها دولة الإمارات في ظل قيادتنا الرشيدة، مؤكداً أن هذه الفعالية هي صورة من صور اهتمام القيادة بأبناء الشهداء.

وأضاف: إن مخيمات أبناء الفخر بكل دوراتها السابقة ساهمت بشكل كبير في تطوير مهارات أبناء الشهداء وصقل شخصياهم وتنمية هواياتهم، كما عمقت من ارتباطهم بالوطن، وغرست فيهم الكثير من القيم النبيلة والغايات السامية.

وأشار إلى أن مخيمات أبناء الفخر توفر بديلاً عملياً يضم العديد من وسائل التعليم والترفيه واستثمار الوقت لأبناء الشهداء خلال العطلة المدرسية، لافتاً إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء حريص على تنويع الموضوعات التي تركز عليها هذه المخيمات؛ بهدف زيادة معارف أبناء الشهداء، وإثراء تجاربهم الشخصية والعملية وصقل سماتهم الشخصية.

ويتضمن المخيم برنامجاً حافلاً من الأنشطة التي تشمل دروساً نظرية وعملية في أساسيات التخييم والقيادة من خلال معايشة الواقع والعمل بروح الفريق الواحد ومسابقات ونشاطات تراثية رياضية وترفيهية.

كما يتضمن المخيم دروساً عملية بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء للتعريف بطرق القنص وأساليبه وأدواته، فضلاً عن دورات تدريبية في قنص الحبارى وقنص الأرانب.

وقال معالي ماجد المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات: إن المشاركة في تنظيم مبادرة أبناء الفخر في كل عام، هو واجب وطني وأقل ما نستطيع تقديمه وفاءً وعرفاناً لأبناء من ضحوا من أجل وطنهم والدفاع عن الحق والشرعية، لافتاً إلى أن المبادرة تسهم في غرس مبادئ وأخلاق الصقارة التي تعتبر من ركائز تاريخنا وتراثنا الأصيل الذي نفتخر به في دولة الإمارات.