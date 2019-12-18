«نستمتع بالشتاء» في المنطقة الشرقية

الشارقة (الاتحاد) ينظم فرع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بكلباء المخيم الشتوي الأول من نوعه في المنطقة الشرقية للأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم تحت شعار «نستمتع بالشتاء»، خلال الفترة من 15 ولغاية 29 ديسمبر 2019.

وقالت الدكتورة أسماء محمد الدرمكي مدير فرع المدينةِ بالإنابة: إن الهدف من المخيم استثمار أوقات فراغ الطلبة خلال إجازة الفصل الدراسي الأول ودمجهم مع أقرانهم من غير المعاقين، بالإضافة إلى دعم استقلاليتهم، والترويح عنهم وعن أُسَرِهِم عبر مجموعة غنية ومتنوعة من الفعاليات والرحلات. وأوضحت أن أكثر من 25 طفلاً ذا إعاقة يشاركون في المخيم الذي يضمُّ العديد من الأنشطة الرياضية والورش الفنية، كما سيشهد زيارة المشاركين فيه إلى نادي سيدات الشارقة في كلباء لتمضية نهار ترفيهي، مضيفة: الأربعاء المقبل سيمضي الأطفال ذوو الإعاقة وأسرهم يوماً كاملاً في فندق الأوشيانيك بخورفكان للترويح عن أنفسهم، وبهذه المناسبة توجهت بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات والجهات الداعمة للمخيم، ومن بينها إدارة الفندق ونادي سيدات الشارقة في كلباء وبلدية كلباء.

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