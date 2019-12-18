«صحة دبي» تدشن مشروع «طبيب لكل مواطن»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

دشنت هيئة الصحة بدبي، أمس، مشروع «طبيب لكل مواطن» الذي كان قد وجه بتنفيذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في البند الخامس من وثيقة الخمسين.

ويعد هذا المشروع باكورة مشاريع «الهيئة» للاستعداد للعام الخمسين، الذي وجهت القيادة بالمضي فيه وإنجاز مشاريع ومبادرات نوعية.

وأعلنت «الهيئة»، أنها أقامت مركزاً ذكياً متكاملاً في مستشفى راشد، يعمل على مدار الساعة، بواقع 3 مناوبات، يوجد في كل مناوبة فريق طبي مكون من 6 أطباء، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيقدم خدماته في الوقت الحالي للمواطنين، فيما سيتم بحث إضافته لخدمات التأمين الصحي للمقيمين خلال الفترة المقبلة.

ويتولى هذا المركز، إدارة مجموعة الخدمات المندرجة تحت مشروع «طبيب لكل مواطن»، ومن بينها، عملية التطبيب عن بعد وتقديم الاستشارات الطبية، من خلال مجموعة من الكفاءات الطبية المحترفة والمدربة.

وأوضحت «الهيئة»، أن المشروع يركز في مرحلته الأولى على أمراض السكري والضغط والحساسية والأمراض الجلدية وطب الأسرة، لافتة إلى أنه تم استحداث تطبيق إلكتروني خاص بهذا المشروع، يمكن الشخص من الدخول عن طريق تقنية «فيدو كونفرانس» ليتواصل المريض مع الطبيب بالصوت والصورة.

وأعلنت «الهيئة»، عن مجمل خدماتها الطبية التي يوفرها المشروع من خلال «مركز خدمات طبيب لكل مواطن»، وتشمل الاستشارات الطبية وما يتصل بها من «التشخيص المبدئي للحالات المرضية، ووصف العلاج المناسب، وتحويل الحالات المرضية للمستشفيات والمراكز الصحية، وحجز المواعيد والتنسيق والمتابعة للمرضى».

وأوضحت «الهيئة» أن المرحلة الأولى للمشروع التي بدأت، تشتمل على الاستشارات الطبية المتعلقة بطب الأسرة، مع التركيز على الأمراض الأكثر شيوعاً، لافتة إلى أن تركيزها استند إلى هذه الخدمات في المرحلة الأولى، على وجه التحديد، لكونها هي الأكثر طلباً من قبل المتعاملين، وأنها ستتوسع في نطاق خدماتها وتخصصاتها الطبية في الفترة المقبلة.

ومع بدء تشغيل المرحلة الأولى، سيكون بمقدور المواطنين التواصل مع «مركز خدمات طبيب لكل مواطن»، والاستفادة من خدماته مباشرة، وذلك عن طريق الرقم المجاني «800342» والتطبيق الذكي الخاص بالمشروع والذي يمكن من الحصول على الاستشارات الطبية المطلوبة من أي مكان.

وقال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي،إن «الهيئة عملت على توظيف جميع التقنيات والوسائل الذكية في المجالات (الوقائية والتشخيصية والعلاجية)، وكذلك في إدارة البيانات والمعلومات والتقارير الطبية»، لافتاً إلى أن هيئة الصحة بدبي، أبرمت، مؤخراً، مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع الصحي الخاص الذي أبدى رغبة في انضمام أطباء من جانبه إلى الكادر الطبي لـ«الهيئة» القائم على تنفيذ المشروع.

من جانبه، أوضح الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في «الهيئة»، أن اتفاقيات «صحة دبي» مع مؤسسات القطاع الصحي الخاص، تتضمن انضمام أطباء من المستشفيات الخاصة، إلى الكادر الطبي لـ«الهيئة» في «مركز خدمة طبيب لكل مواطن»، مشيراً إلى أن خطة مشروع «طبيب لكل مواطن» تتضمن التوسع لمشاركة القطاع الخاص، والدخول في شراكة مع جهات صحية عالمية والربط معها، مشيراً إلى أنه تم تدريب 50 طبيباً كمرحلة أولى، ومؤكداً التوسع في التخصصات الطبية المدرجة ضمن خدمات المشروع خلال الفترة المقبلة.