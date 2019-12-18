رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس نيكاراغوا

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة الرئيس دانييل أورتيغا رئيس نيكاراغوا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، لدى استقباله أمس، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، معالي دنيس مونكادا كوليندرس وزير خارجية نيكاراغوا.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وما يشهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي دنيس مونكادا كوليندرس، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه، أكد معالي دنيس مونكادا كوليندرس وزير خارجية نيكاراغوا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، وذلك انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

حضر اللقاء سالم راشد العويس سفير الدولة غير المقيم لدى نيكاراغوا.

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