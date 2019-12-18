الشارقة (الاتحاد) ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة وانطلاقًا من حرص المجلس على توفير أفضل وأرقى الخدمات لمستخدمي طرق ومنافذ إمارة الشارقة ولتحقيق أقصى درجات الانسيابية في طرقها الخارجية والداخلية فقد اعتمد المجلس مشروع تطوير الميادين القائمة على طريق الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، وتطوير طريق الشيخ ماجد بن صقر القاسمي ليصبح طريقاً مزدوجاً بحارتين في كل اتجاه. كما ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة بشأن مشروع قانون تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة، ووجه المجلس وبعد الأخذ بملاحظات السادة الأعضاء على ما ورد في مواد ونصوص مشروع القانون بإحالته إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد يوم غد الخميس 19 ديسمبر 2019. كما اطلع المجلس على القرار الإداري رقم 20 لسنة 2019 بشأن التكليف بمهام رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

وقد ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة واتخذ حيالها القرارات التي تصب في خدمة التنمية الشاملة التي تتبناها الإمارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن سالم يترأس اجتماع «تنفيذي الشارقة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.