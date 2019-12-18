مذكرة تفاهم بين «عجمان الإعلامية الحرة» والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

أحمد شعبان (القاهرة)

وقعت مدينة عجمان الإعلامية الحرة، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة للتعاون في مجال الاستثمار الإعلامي والعلاقات العامة الإعلامية، أمس، على هامش أعمال الملتقى العربي الثاني «العلاقات العامة في عالم رقمي متحول ومتغير»، وبمشاركة 16 دولة عربية.

وقع على مذكرة التفاهم محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، والدكتورة رانيا عبد الرازق، رئيس مجموعة العلاقات العامة بالمنظمة. وتضمنت المذكرة العديد من البنود الهامة، منها تبادل المعلومات والمطبوعات بين الجهتين، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وستقوم الجهتان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في المجال الإعلامي.

وفي تصريح خاص لـ «الاتحاد» قال محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، إن توقيع اتفاقية شراكة بين مدينة عجمان الإعلامية الحرة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ يؤكد على أهمية وجود شركاء استراتيجيين وعمل مشترك بين الطرفين في مجال العلاقات العامة والإعلام الرقمي، مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقيات له مردود إيجابي من خلال نقل الخبرة والتجارب الناجحة.

وأشار إلى أن الملتقى العربي الثاني للعلاقات العامة له أهمية كبرى؛ لأنه يناقش دور الإعلام الرقمي والإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في دعم العلاقات العامة المحلية والدولية، وكذلك في دعم وتنمية العلاقات بين الأفراد والهيئات والمؤسسات. مؤكداً على أهمية تطوير هذا الجانب من خلال تقديم دعم كبير لرواد الأعمال والمبتكرين الجدد والمؤسسات الصغيرة.

وأكد أن الإعلام الرقمي بدأ يتطور في عالمنا العربي في الفترة الأخيرة، وخاصة على صعيد الأفراد بين الشباب والذي بدأ ينشط بينهم بصورة أكثر من المؤسسات الرسمية، لافتاً إلى أن المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي بدأت تنشط وبصورة كبيرة، وخاصة في ظل التحول من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الرقمي. مؤكداً على أهمية تطوير المنظومة الإعلامية ودعم المؤسسات للتحول الرقمي من خلال سن القوانين والتشريعات التي تنظم العمل أكثر، حتى لا نصبح متأخرين عن باقي الدول.