«زايد للإسكان» يفوز بجائزة التميز

دبي (وام) فاز برنامج الشيخ زايد للإسكان بجائزة التميز في قطاع التطوير الإسكاني 2020 التي يمنحها معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز لجهوده المتميزة في مجال تنفيذ المجمعات السكنية.

وعبرت المهندسة جميلة الفندي المديرة العامة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان عن سعادتها بهذه الجائزة، كونها تصدر عن جهة مؤسسية مرموقة لتكريم أفضل الإنجازات والممارسات، وترسيخ الأسس والمبادئ القيادية وتطوير منظومة متكاملة تستشرف المستقبل، وترسخ التنافسية العالمية للمنطقة ومؤسساتها.

وأكدت أن الجائزة جاءت تتوجياً للجهود والدور الرئيسي والقيادي الذي يبذله البرنامج منذ إنشائه في عام 1999 لضمان الأداء المتميز لمنشآت الأحياء السكنية، والمضي قدماً في تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، وفقاً لتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة وعبر استراتيجية واضحة المعالم وخطة مستقبلية طموحة تتمحور حول سعادة المواطنين وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وتحقيق أعلى مستويات الرفاه المعيشي، وتقديم خدمات إسكانية مبتكرة وذكية تلبي احتياجات المواطنين، من خلال تشييد مساكن طموحة ومستدامة تغطي إمارات الدولة كافة.

وقالت إن البرنامج يسعى من خلال مشروعات الأحياء السكنية إلى تحقيق الاستدامة واستخدام أفضل المعايير العالمية تحقيقا لرؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق الريادة في توفير المسكن المستدام وتوعية المجتمع بأهمية استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الوعي بمفاهيم المساكن المستدامة إلى جانب إبراز الدور المهم الذي يقوم به البرنامج في مجال الاستدامة والتنمية الخضراء والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية.

وأوضحت الفندي حرص البرنامج على استيفاء متطلبات معايير برنامج «استدامة» للتقييم بدرجات اللؤلؤ لمرحلة التصميم والتنفيذ في كل مشروعات الأحياء السكنية التي ينفذها في مختلف إمارات الدولة إيماناً منه بأهمية ترسيخ ممارسات الاستدامة، والارتقاء بنمط الحياة والحفاظ على البيئة.

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