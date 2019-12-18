أبوظبي (الاتحاد) فاز قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي بالفئة الذهبية لجائزة الإنجاز في التميز والجودة العالمية والتي قدمتها الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة بمشاركة 52 دولة، وذلك لتبني شرطة أبوظبي أفضل الممارسات العالمية والمواصفات الدولية القياسية لدعم وتنمية الموارد البشرية.

وتسلم الجائزة في العاصمة النمساوية فيينا النقيب علي عويص الدرعي من قطاع الموارد البشرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «ذهبية الموارد البشرية» لشرطة أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.