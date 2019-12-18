المرحلة الأولى من «البوابة الوطنية للتدريب» يناير المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق عمل «البوابة الوطنية للتدريب» تنفيذ 30 برنامجاً تدريبياً خلال عام 2020 لتأهيل المواطنين المسجلين في «البوابة» لوظائف في قطاعات مستهدفة، وذلك على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى منها في شهر يناير، والثانية في شهر أبريل، والثالثة في شهر سبتمبر من العام المقبل.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا أبرمتا مذكرة تعاون، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة؛ لتأهيل 18 ألف مواطن على مدار السنوات الثلاث المقبلة، ومن خلال «البوابة الوطنية للتدريب»، وذلك في إطار تطبيق حزمة قرارات التوطين الصادرة قبل فترة عن مجلس الوزراء.

وثمن الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتشجيعه لكل ما من شأنه دعم إعداد الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بوظائف سوق العمل.

وقال إن التعاون بين كليات التقنية العليا ووزارة الموارد البشرية والتوطين، يعكس أهمية العمل المشترك لتأهيل المواطنين والمواطنات، من خلال برامج تدريبية تم إعدادها وتصميمها بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوظائف في القطاعات المستهدفة والمهارات التي يجب أن يتمتع بها الملتحقين بهذه البرامج.

وأوضح الشامسي: «إن شهر يناير من العام المقبل سيشهد بدء تطبيق المرحلة الأولى من برامج (البوابة الوطنية للتدريب)، حيث سيتم الحاق المسجلين في (البوابة) في 10 برامج تدريبية التي سيصل عددها في المرحلة الثانية المقرر تطبيقها في شهر أبريل من العام المقبل إلى 15 برنامجاً، بينما سيتم في المرحلة الثالثة المقرر تطبيقها في شهر سبتمبر من العام المقبل، إضافة 15 برنامجاً تدريبياً آخر».

يشار إلى أن البوابة الوطنية للتدريب توفر في المراحل الثلاث برامج تدريبية ودبلومات تخصصية متنوعة، وأخرى مهارية، بما يتوافق مع متطلبات الوظائف في مجالات الموارد البشرية والتجزئة والمبيعات والتأمين والعقارات وإدارة الممتلكات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والمصرفية وخدمة المتعاملين والعلاقات العامة وخدمات المطارات والخدمات المساندة، فضلاً عن البرامج الفنية في مجالات صيانة الطائرات والهندسة الكهربائية والميكانيكية وفي مجال النفط والغاز.

وأوضح مدير مجمع كليات التقنية العليا «انه سيتم خلال العامين 2021 و2022 تصميم وتنفيذ برامج تدريبية أخرى بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ووفقاً للاحتياجات الوظيفية في القطاعات المستهدفة، وبالشكل الذي يتم بموجبه تحقيق مستهدفات (البوابة الوطنية للتدريب) والمتمثلة في تأهيل 18 ألف مواطن للوظائف في هذه القطاعات».

من جهته، دعا أحمد آل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية المواطنين والمواطنات الباحثين عن الفرص الوظيفية والراغبين بتطوير مهاراتهم، وكذلك الراغبين بتغيير مساراتهم المهنية إلى التسجيل في «البوابة الوطنية للتدريب»، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني aetraining.ae واتباع الخطوات المطلوبة من إدخال البيانات الشخصية والمؤهل التعليمي مع التخصص وسنوات الخبرة - إن وجدت- ومن ثم الدخول إلى الحقائب التدريبية واختيار الحقيبة التي تتناسب والمؤهلات والتطلعات الوظيفية».

وأوضح: «إنه سيتم التواصل مع المسجلين في البوابة للتحقق من بيانات ومعلومات التسجيل ودعوتهم لمراكز الاختبارات في كليات التقنية العليا وفقاً لمحل إقامتهم في مختلف إمارات الدولة، وذلك بهدف تحديد مستواهم الفعلي وتقييمهم من خلال اختبارات تحديد المستوى، تمهيداً لتنسيبهم إلى برامج التدريب المختلفة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من المهارات الشخصية والوظيفية».

وقال إن «الملتحق في البرنامج التدريبي يخضع إلى التدريب الميداني لدى إحدى الشركات، حيث يتم لاحقاً تقييمه بشكل نهائي والتنسيق مع هذه الشركة أو الشركات الأخرى العاملة في القطاعات المستهدفة بهدف البحث عن وظيفة للمتدرب».

وأشار إلى أن «منجزي برامج التدريب الذين يحصلون على الوظائف تتم متابعتهم خلال الأشهر الستة الأولى وذلك بهدف التأكد من جودة التدريب الذي حصلوا عليه وتعزيز مهاراتهم في حال تطلب الأمر ذلك».

وأكد آل ناصر أهمية برامج «البوابة الوطنية للتدريب» من حيث إعداد المسجلين في البوابة كمتخصصين، الأمر الذي يعزز من فرصهم توظيفيهم في وظائف القطاعات المستهدفة، لا سيما أنه سيتم منحهم الأولوية في حضور المقابلات الوظيفية التي تجريها جهات التوظيف التي تشارك في أيام التوظيف التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في هذه القطاعات.

يشار إلى أن مدة التدريب في البرامج التدريبية تتراوح بين 3 و6 أشهر يحصل بموجبها المتدرب على شهادة صادرة من مراكز التدريب المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.