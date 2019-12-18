الامارات | «كلنا واحد» تدعم نزلاء المؤسسات العقابية

شكرا لقرائتكم خبر عن «كلنا واحد» تدعم نزلاء المؤسسات العقابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن انطلاق مبادرة «كلنا واحد»، التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ورؤية الإمارات الإعلامية، ويقدمها «فرسان التسامح»، وتستمر على مدار شهر ديسمبر، وتتضمن سلسلة محاضرات وورش عمل تفاعلية لدعم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتقام في سجن النساء والمبنيين 1 و2، ومبنى الجنح والمخالفات.

ويطرح الأسبوع الأول من المبادرة أربعة موضوعات رئيسة، بعناوين «استثمر عقلك» و«التسامح والتعايش» و«حول التفكير الإيجابي» و«مهارات الذكاء العاطفي»، يقدمها كل من عبير الوكيل، والدكتور هاشم الوالي، والدكتور مايا الهواري.

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وتسعى مبادرة «كلنا واحد» إلى مد جسور التواصل بين نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم وبين أفراد المجتمع، حيث تتضمن المبادرة شقين، الأول يركز على تطوير المهارات الاجتماعية ومهارات بناء الذات لدى النزلاء والمفرج عنهم، ليكونوا قادرين على التخطيط بشكل صحيح لحياتهم المستقبلية، وتحسين ظروفهم وعلاقاتهم في الأسرة والمجتمع، والثاني يعتمد على توسيع وعي أفرد المجتمع، بما في ذلك أسر النزلاء والمفرج عنهم، والمحيطين بهم وأصحاب الأعمال، باحتياجات هذه الشريحة من الدعم والمساندة، بما يسهم في دمجها وتمكينها، ومنحها فرصاً للعمل والحياة بشكل مستقر.

وأكدت مدير إدارة الفئات الأكثر عرضة للضرر في هيئة تنمية المجتمع، الدكتورة هدى السويدي، أن المبادرة تسخر أصوات الشخصيات المؤثرة لمد جسور التواصل بين أفراد المجتمع، وتعزيز التسامح تجاه هذه الفئة من أفراد المجتمع، بما يساعد في دمجهم وتمكينهم.

وقالت إن المبادرة تعنى بشريحة مهمة وحساسة في المجتمع، وتلفت النظر إلى احتياجات دمجهم وتمكينهم، كما تسلط الضوء على أهمية استثمار قدراتهم ومهاراتهم، وأنهم قادرون على التكفل بأنفسهم والقيام بأعبائهم إذا منحوا فرصة لذلك.