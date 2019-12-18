الامارات | بلدية دبي: الأسواق خالية من كيك «لوبو»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي: الأسواق خالية من كيك «لوبو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي عدم تداول منتج كيك «لوبو» في أسواق الإمارة، مشيرة إلى أنها تتولى رقابة محكمة على كل المنتجات المتداولة في الأسواق.

وقالت إدارة سلامة الغذاء في البلدية، رداً على فيديو انتشر أخيراً عبر تطبيق «واتس أب»، بشأن احتواء كيك «لوبو» على حبوب مجهولة المصدر، إنه تم مسح جميع الأسواق في دبي، وتبين خلوها من هذا المنتج.

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وأفادت البلدية على تطبيق الخبر اليقين: «نؤكد للجمهور خلو أسواق دبي من كيك (لوبو)، وعدم وجود أي دليل على صحة هذه الشائعات المتداولة على تطبيق (واتس أب)»، مضيفة أن إدارة سلامة الغذاء تتولى الرقابة على جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمتداولة محلياً، وعلى جميع المؤسسات الغذائية، والتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي.

وأهابت إدارة سلامة الغذاء بالجمهور عدم تصديق وتداول الشائعات، والتأكد من صحتها من المصادر الرسمية الموثوقة، وعبر قنوات التواصل الرسمية.

وكانت مقاطع فيديو مجهولة المصدر، تم تداولها عبر «واتس أب»، و«يوتيوب»، أظهرت شخصاً مجهولاً يستخرج حبوباً من داخل منتج كيك «لوبو»، أشبه بأقراص الأدوية.