الامارات | انطلاق المرحلة الأولى من «البوابة الوطنية للتدريب» يناير المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الأولى من «البوابة الوطنية للتدريب» يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق عمل «البوابة الوطنية للتدريب» عن تنفيذ 30 برنامجاً تدريبياً، خلال عام 2020، لتأهيل المواطنين المسجلين في «البوابة» لوظائف في قطاعات مستهدفة، وذلك على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى منها في شهر يناير، والثانية في شهر أبريل، والثالثة في شهر سبتمبر من العام المقبل.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكليات التقنية العليا، أبرمت مذكرة تعاون، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتأهيل 18 ألف مواطن، على مدار السنوات الثلاث المقبلة، ومن خلال «البوابة الوطنية للتدريب»، وذلك في إطار تطبيق حزمة قرارات التوطين الصادرة قبل فترة عن مجلس الوزراء.

وقال مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، إن التعاون بين كليات التقنية العليا ووزارة الموارد البشرية والتوطين، يعكس أهمية العمل المشترك لتأهيل المواطنين والمواطنات، من خلال برامج تدريبية تم إعدادها وتصميمها بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوظائف في القطاعات المستهدفة، والمهارات التي يجب أن يتمتع بها الملتحقون بهذه البرامج.

وأوضح الشامسي أن شهر يناير من العام المقبل سيشهد بدء تطبيق المرحلة الأولى من برامج «البوابة الوطنية للتدريب»، حيث سيتم إلحاق المسجلين في «البوابة» بـ10 برامج تدريبية، التي سيصل عددها في المرحلة الثانية المقرر تطبيقها في شهر أبريل من العام المقبل إلى 15 برنامجاً، بينما سيتم في المرحلة الثالثة المقرر تطبيقها في شهر سبتمبر من العام المقبل إضافة 15 برنامجاً تدريبياً آخر.

يشار إلى أن البوابة الوطنية للتدريب توفر، في المراحل الثلاث، برامج تدريبية ودبلومات تخصصية متنوعة، وأخرى مهارية بما يتوافق مع متطلبات الوظائف في مجالات الموارد البشرية والتجزئة والمبيعات والتأمين والعقارات وإدارة الممتلكات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والمصرفية، وخدمة المتعاملين والعلاقات العامة، وخدمات المطارات والخدمات المساندة، فضلاً عن البرامج الفنية في مجالات صيانة الطائرات والهندسة الكهربائية والميكانيكية، وفي مجال النفط والغاز.

وأوضح مدير مجمع كليات التقنية العليا أنه سيتم، خلال العامين 2021 و2022، تصميم وتنفيذ برامج تدريبية أخرى، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووفقاً للاحتياجات الوظيفية في القطاعات المستهدفة، وبالشكل الذي يتم بموجبه تحقيق مستهدفات «البوابة الوطنية للتدريب»، والمتمثلة في تأهيل 18 ألف مواطن للوظائف في هذه القطاعات.

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من جهته، دعا وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، أحمد اَل ناصر، المواطنين والمواطنات الباحثين عن الفرص الوظيفية، والراغبين بتطوير مهاراتهم، وكذلك الراغبين بتغيير مساراتهم المهنية، إلى التسجيل في «البوابة الوطنية للتدريب»، من خلال الموقع الإلكتروني aetraining.ae.

وأوضح أنه سيتم التواصل مع المسجلين في البوابة، للتحقق من بيانات ومعلومات التسجيل، ودعوتهم لمراكز الاختبارات في كليات التقنية العليا، وفقاً لمحل إقامتهم في مختلف إمارات الدولة، بهدف تحديد مستواهم الفعلي وتقييمهم من خلال اختبارات تحديد المستوى، تمهيداً لتنسيبهم لبرامج التدريب المختلفة.

وقال إن الملتحق بالبرنامج التدريبي يخضع للتدريب الميداني لدى إحدى الشركات، حيث يتم لاحقاً تقييمه بشكل نهائي والتنسيق مع هذه الشركة أو الشركات الأخرى العاملة بالقطاعات المستهدفة، بهدف البحث عن وظيفة للمتدرب.

وأشار إلى أن منجزي برامج التدريب، الذين يحصلون على الوظائف، تتم متابعتهم خلال الأشهر الستة الأولى، بهدف التأكد من جودة التدريب الذي حصلوا عليه، وتعزيز مهاراتهم في حال تطلب الأمر ذلك.

شهادة

تراوح مدة التدريب في البرامج التدريبية بين ثلاثة وستة أشهر، يحصل بموجبها المتدرب على شهادة صادرة من مراكز التدريب المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

• الملتحق بالبرنامج التدريبي يخضع للتدريب الميداني لدى إحدى الشركات.