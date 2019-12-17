الامارات | إخماد حريق شبّ في بناية سكنية بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق شبّ في بناية سكنية بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني الفجيرة من إخماد حريق شبّ في بناية سكنية في منطقة الهلال مساء اليوم، حيث تعود تفاصيل الحادثه حين تلقت منصة عمليات الدفاع المدني الفجيرة في تمام الساعة 20:03 بلاغاً بفيد بوجود حريق في بناية الخيل بمنطقة الهلال بالفجيرة وعلى الفور تم تحرك المركز المختص - مركز الادارة وعند الوصول تبين وجود حريق شقة في الطابق السابع وتمت مكافحة و إخماد الحريق من قبل الفرقة المستجيبة والقيام بعملية اخلاء البناية من السكان حيث تم اخلاء 150 شخص من 42 شقة و نتج عن الحريق احتراق المطبخ ولم تنتج اي إصابات جسمانية ولله الحمد.

وقال العقيد خالد ربيع الحمودي مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة بالإنابة أن فرق الدفاع المدني تحركت إلى موقع الحادث في منطقة الهلال حيث تمكن فريق الإطفاء من إخماد النيران والسيطرة على الحادث دون أن تسجل أي اصابات بشرية وأن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بكل احترافية ودقة عالية والحيلولة دون انتشار الحريق.

كما أكد سعادة العقيد خالد الحمودي على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني واتباعها في مختلف المنشآت التجارية والمباني السكنية وإخلاء المكان فور سماع صوت جرس الإنذار وعدم الإنشغال بجمع الأغراض الشخصية.