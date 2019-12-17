رئيس الدولة يمنح سفير سنغافورة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة صامويل تان سفير سنغافورة لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وسنغافورة في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب سعادة صامويل تان عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

كما توجه بالشكر للجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وسنغافورة.

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