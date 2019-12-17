محمد بن زايد: أدعو الجميع إلى اختيار الهوية الإعلامية لدولة الإمارات

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجميع إلى اختيار الهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "قصة نجاحنا عالمية ومسيرتنا ملهمة..ودعوتنا لمشاركة الجميع في وضع بصمة في قصة الإمارات ..نابعة من منهجنا الأصيل في التعاون والتشارك مع الآخرين".

وأضاف سموه "أدعو الجميع إلى اختيار الهوية الإعلامية لدولة الإمارات..الشعار الذي سيكون رمزاً لدولة تسعى لأن تكون الأفضل بحلول مائة عام على إنشائها".