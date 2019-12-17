الإمارات الأولى عربياً في تقرير "العلامة التجارية الوطنية" لعام 2019

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة هذا العام في " تقرير العلامة التجارية الوطنية 2019 " - Nation Brands 2019 - الذي أصدرته مؤسسة "براند فايننس" وهو تقرير سنوي يرصد العلامات التجارية الوطنية الأكثر قيمة والأقوى تأثيراً.

ويقيس التقرير قوة وقيمة العلامة التجارية الوطنية لأفضل 100 دولة في العالم كما يركز التقرير على ثلاثة محاور رئيسية هي السلع والخدمات والاستثمار والمجتمع.

وجاءت دولة الإمارات بين أقوى 10 دول في ترتيب الدول الأقوى عالمياً من حيث العلامة التجارية الوطنية محققة المرتبة السادسة عالمياً.. تلتها فنلندا "السابعة" واليابان "الثامنة" والولايات المتحدة "التاسعة" والدنمارك "العاشرة".

وحلّت الدولة في المرتبة العشرين عالمياً والأولى عربياً وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث العلامة التجارية الأعلى قيمة متفوقة على كل من بلجيكا وسنغافورة والدانمارك وفنلندا.

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وقالت سعادة حنان أهلي المديرة التنفيذية لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.. إن التنافسية تعتبر اليوم جزءاً أساسياً من منظومة العمل والحياة في دولة الإمارات والتي تتصدر المراكز الأولى عالمياً في الكثير من المؤشرات والتقارير حول العالم.

وأضافت إن النتائج التي تحققها دولة الإمارات تعكس جهود سنوات متواصلة من التفاني والعمل المستمر على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير المناخ المحفز للاستثمار في الدولة وتوفير بيئة اقتصادية قوية وجاذبة للاستثمارات الخارجية وكذلك توفير خدمات متطورة ومبنية على أحدث الأسس والممارسات مما يوفر رفاهية وجودة في الحياة في مجتمع دولة الإمارات الأمر الذي يساهم في تقدم الدولة وتنافسيتها العالمية.

وأكدت أنه بحسب التقرير تمكنت الصين - التي حلت في المركز الثاني من حيث قيمة العلامة التجارية الوطنية والتي بلغت 1947 تريليون دولار أميركي -.. من تقليص الفارق بينها وبين الولايات المتحدة التي تصدرت الترتيب بقيمة إجمالية للعلامة التجارية بلغت 2775 ترليون دولار وألمانيا صاحبة المركز الثالث بقيمة 485 تريليون دولار كما ارتفعت قيمة العلامة التجارية لليابان بنسبة 26 بالمائه لتصل إلى 453 تريليون دولار متجاوزة بذلك بريطانيا التي حلت خامساً بقيمة 385 تريليون متأثرة بانعكاسات خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ولفتت أهلي إلى أن التقرير رصد تقدماً ملحوظاً في متوسط نمو قيمة العلامة التجارية الوطنية لاقتصادات الدول النامية وبنسبة 13.9 بالمائة مقارنة بنسبة 0.4 بالمائة فقط من النمو حققتها الاقتصادات المتقدمة في تصنيف "براند فايننس" لعام 2019 .

وأفاد التقرير بصدارة دولة الإمارات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محققة تصنيف AAA.

