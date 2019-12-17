سيف بن زايد يشهد تخريج البرامج القيادية لعام 2019 بالداخلية

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مقر الوزارة حفل تخريج البرامج القيادية لعام 2019 التي تتضمن برنامج القيادات العليا الثالث، وبرنامج الكفاءات القيادية المتميزة الرابع، وبرنامج القيادات النسائية الأول، وينظمها مركز تنمية القادة بالوزارة بالتعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية.

حضر الحفل الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء سالم علي مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة ، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام والقادة العامون للشرطة بالدولة، والمدراء العامون بالوزارة ومديرو الإدارات وعدد من الضباط بوزارة الداخلية .

واستمع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى شرح موجز من العقيد الدكتور عمر إبراهيم آل علي مدير مركز تنمية القادة بالوزارة، عن أهداف ومحاور هذه البرامج ومحتوياتها التدريبية، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءات القيادية والأساسية ومهارات الابتكار واستشراف المستقبل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية، مما يدعم معايير التميز المؤسسي، وخلق التنافس الوظيفي، وثقافة التميز والأداء العالي بين منتسبي الوزارة.

وقد اشتمل الحفل على تخريج .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمنتسبات برنامج القيادات النسائية الأول الذي نظمه مركز تنمية القادة بالتعاون مع معهد القيادة والإدارة في المملكة المتحدة واشتمل على برنامج تطويري يتضمن دورات تدريبية في الكفاءات القيادية والمشاركة في حضور مؤتمرات وندوات ولقاءات قيادية للاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية، ويهدف البرنامج إعداد كفاءات نسائية واعدة للمستقبل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ، وتنفيذ معايير التميز المؤسسي ، وتطوير القيادات النسائية المتميزة ،ودعم مبادرات التوازن بين الجنسين في الوزارة .