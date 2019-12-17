الامارات | بلدية دبي تؤكد خلو أسواق الدولة من كيك "لوبو"

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تؤكد خلو أسواق الدولة من كيك "لوبو" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي عدم تداول منتج كيك "لوبو" في أسواق الإمارة، مشيرة إلى أنها تقوم برقابة محكمة على المنتجات المتداولة بالأسواق.
وقالت إدارة سلامة الغذاء بالبلدية رداً على فيديو انتشر أخيراً عبر تطبيق "واتس أب"، بشأن احتواء كيك "لوبو" على حبوب مجهولة المصدر، إنه تم مسح جميع الأسواق بدبي، وتبين خلوها من هذا المنتج.
ودعت الجمهور إلى عدم تصديق الإشاعات والتأكد من صدق المعلومة من المصادر الرسمية.
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