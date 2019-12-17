كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إطلاق أول مهرجان Vanchella من مرسيدس في أبوظبي

استقبل محترفو صناعة السيارات في المنطقة أول مهرجان “Vanchella Festival” باعتباره وسيلة مبتكرة للتعامل مع أحدث أسطول من السيارات وخيارات التنقل.

واستضافت الحدث شركة الإمارات للسيارات- المركبات التجارية (EMC CV) – الموزع العام المعتمد من مرسيدس بنز لإمارة أبوظبي وعضو مجموعة الفهيم – بالشراكة مع مرسيدس بنز فانز مينا، وتم إطلاق مهرجان فانشيلا في فيرمونت باب البحر.

وتم تحويل مجموعة مختارة من الشاحنات الجديدة إلى مناطق تجربة مبتكرة لتوفر للضيوف وسيلة للتفاعل الإبداعي مع المركبات. ومن بين السيارات الأخرى المعروضة شاشة EMR CV’s Sprinter 4×4 VIP وحافلة النقل الصغيرة Sprinter.

وتعليقًا على الحدث ، قال توماس غريبيل، المدير العام لشركة Mercedes-Benz Vans MENA “توفر أحدث سياراتنا للشركات حلولاً مبتكرة عالية الجودة تجعل سير العمل أكثر كفاءة ، وكل ذلك بأعلى معايير السلامة. ولتحقيق ذلك، أردنا إنشاء مفهوم سيكون ممتعًا وجذابًا وإظهار سياراتنا في كامل إمكاناتها. نحن سعداء للغاية بالإقبال الكبير في مهرجان فانشيلا الأول ونتطلع إلى تطوير كيفية عرض منتجاتنا بشكل تفاعلي كحلول لاحتياجات العملاء المحددة. ”

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وأضاف بلال الربي، المدير العام لشركة الإمارات للسيارات – المركبات التجارية في أبوظبي: “هدفنا هو إبراز التنوع والأمان والتقدم في مجموعة شاحنات مرسيدس-بنز إلى جانب التخصيصات الفريدة لـ EMC CV. التميز يدفعنا إلى تقديم الأفضل. ومن خلال هذا المهرجان الترفيهي، قدمنا ​​لضيوفنا لمحة عن كيفية إضافة القيمة والراحة لعمليات التنقل الخاصة بهم. وهذا يشمل، حلولاً مخصصة لكبار الشخصيات يمكن الوصول إليها بسهولة”.

من بين السيارات الجديدة الأخرى التي عرضت في المهرجان سيارة Mercedes-Benz Sprinter 2020 التي تم تجديدها حديثًا ، وهي سيارة ترفع المستوى المعياري في قطاع السيارات الكبيرة مع تكنولوجيا وذكاء جديدين يمكن تصميمهما خصيصًا لتلبية احتياجات أي عميل، وهي أول سيارة فان فاخرة يتم إطلاقها في المنطقة باستخدام محرك Euro 6 الصديق للبيئة، بحسب غلف نيوز.