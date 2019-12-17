كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن The Pangolin مطعم جديد قريباً في دبي

من المتوقع أن يفتتح مطعم The Pangolin في The Els Club بمدينة دبي الرياضية في مطلع العام الجديد.

وسيكون المطعم عبارة عن مجمع لنمط حياة مكون من طابقين يكتمل بصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة ومطعم وصالة وتراس في الهواء الطلق.

العقار الذي تبلغ مساحته 60 ألف قدم مربع هو من بنات أفكار الشيف سيرجيو لوبيز (المعروف بمفاهيم مثل توم أند سيرج) والشيف الأسترالي تروي باين (الذي عمل في كليتي دبي وسوم أوس).

ستجد في القائمة أطباقًا مستوحاة من الحنين إلى الماضي وتروي قصصًا حول طاولة العشاء. وهناك تركيز على التصاميم الأوروبية، وتم إعطاؤه لمسة أفريقية فريدة. ويقع المطعم الجميل في الطابق الأرضي ويفتح يومياً لتناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء.

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وستجد أيضًا مخبزًا للمعجنات في الموقع، بالإضافة إلى أطعمة لذيذة تقدم منتجات طازجة منزلية الصنع. ويوجد في الطابق العلوي صالة مع تراس رائع في الهواء الطلق، والذي سيكون مثالياً لتناول غداء في الهواء الطلق أو تناول العشاء تحت النجوم.

ليس هناك تاريخ محدد لافتتاح Pangolin بعد، ولكن على الأرجح سيكون ذلك في أوائل عام 2020، بحسب موقع واتس أون.

Pangolin، مدينة دبي الرياضية، الافتتاح في أوائل عام 2020.