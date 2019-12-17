الامارات | "دفاع مدني الفجيرة" يسيطر على حريق في "هايبر ماركت"

شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع مدني الفجيرة" يسيطر على حريق في "هايبر ماركت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني في الفجيرة من إخماد حريق شب في ساجدة هايبر ماركت بمنطقة مضب.

وتلقت منصة عمليات الدفاع المدني الفجيرة في تمام الساعة 10:13 بلاغا بفيد بوجود حريق في ساجدة هايبر ماركت بمنطقة مضب وعلى الفور تم تحرك المركز المختص - مركز الادارة وعند الوصول تبين وجود حريق في مروحة شفط خاصة بمطعم تاتوكادا في الطابق الاول وتم إخماد الحريق من قبل الفرقة المستجيبة وتم إخلاء 100 شخص والقيام بعملية شفط الدخان الناتج عن الحريق ولم تنتج عن الحريق اي إصابات

Advertisements

وقال نائب مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة العقيد خالد ربيع الحمودي أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث، من أجل السيطرة على الحريق وإطفائه، وهو ما تحقق فعلاً حيث تمت السيطرة على الحريق خلال زمن قياسي، وثم بدأت عمليات التبريد حتى لا تشتعل مره اخرى، أو تنتقل إلى المحال المجاورة.

كما أكد العقيد خالد ربيع الحمودي نائب مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة على أهمية تركيب «كاشفات الدخان» لما لها من دور استباقي في إنذار الأفراد بوجود حريق، وتجنيبها خسائر في الأرواح، والممتلكات، وأن يحرص كافة الأفراد على ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة ، تفادياً لوقوع حوادث الحريق ، مؤكداً على أهمية تركيب وسائل الحماية في المحال التجارية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.