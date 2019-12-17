محمد بن راشد يستعرض وحاكم عام أستراليا العلاقات بين البلدين

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل ظهر أمس، فخامة الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا والوفد المرافق.

ورحب سموه بالضيف واستعرض معه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات مع أستراليا خاصة، ودول الكومنولث بصورة عامة، وتطور هذه العلاقات عاماً بعد عام على مختلف المستويات وفي شتى المجالات الثقافية والسياحية والتجارية والعلمية وغيرها.

وتطرق حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والجنرال ديفيد هيرلي إلى «إكسبو 2020 دبي» وأثره الإيجابي على بناء جسور جديدة للتواصل الثقافي والإنساني والسياحي والتجاري بين دولة الإمارات وجميع الدول المشاركة في الحدث العالمي الذي تشارك فيه نحو 192 دولة، ومنها أستراليا التي تشارك بجناح ضخم يعكس تراث وحضارة الشعب الأسترالي.

واطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مجسم الجناح الأسترالي، واستمع من فخامة حاكم أستراليا إلى شرح حول هندسة الجناح وتصميمه الداخلي والخارجي.

ورحب سموه بمشاركة أستراليا وجميع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المعرض الدولي الأكبر والأشهر على مستوى العالم. مؤكداً أن ضيوف الإمارات إلى «إكسبو 2020 دبي» سيحظون بكل الاهتمام والترحيب ودفء الاستقبال الذي يعكس أصالة وكرم شعب الإمارات وعراقة تقاليده وقيمه الإنسانية.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة الوطنية العليا لإكسبو 2020 ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب إكسبو 2020 ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لإكسبو 2020 وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وأرثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة.