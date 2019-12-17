محمد بن زايد يتسلم نسخة من «موسوعة السلم»

أبوظبي (الاتحاد) تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نسخة من «موسوعة السلم.. جزء التسامح»، وذلك من معالي الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وهي موسوعة تناقش قضايا السلم والتسامح، أعدها مائة باحث وباحثة من مختلف الأديان. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة بـ «تويتر»: «تسلمت نسخة من موسوعة (السلم - جزء التسامح) من الشيخ عبدالله بن بيه.. موسوعة تناقش قضايا السلم والتسامح بمشاركة 100 باحث وباحثة من مختلف الأديان».

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