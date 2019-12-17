هزاع بن زايد: مستقبل زاهر للبحرين حافل بالإنجازات

أبوظبي (الاتحاد) تقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالتهنئة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وحكومة البحرين وشعبها، بيومها الوطني الـ 48، مؤكداً أن المملكة قصة نجاح وازدهار ومحبة وتعاضد واستقرار. وقال سموه في تغريدة بـ «تويتر»: «أجمل التهاني لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وحكومة البحرين وشعبها بيومها الوطني الثامن والأربعين. البحرين قصة نجاح وازدهار ومحبة وتعاضد واستقرار، وفي ظل قيادتها الحكيمة وشعبها الوفيّ نتطلع دوماً إلى مستقبل زاهر حافل بالإنجازات زاخر بالعطاء».

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