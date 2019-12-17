طحنون بن محمد يهنئ البحرين ملكاً وشعباً باليوم الوطني

أبوظبي (الاتحاد) تقدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، بالتهنئة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وشعبه الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للمملكة. وقال سموه في تغريدة بـ «تويتر»: «نهنئ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وشعبه الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ48.. أسبغ الله عليكم نعمه وكلل مساعيكم للخير بالنجاح».

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