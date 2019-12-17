«العالمي للتسامح» يستقبل قيادات من برلمانات العالم

أبوظبي (وام) استقبل أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أمس الأول في أبوظبي، مجموعة من رؤساء وأعضاء البرلمانات الوطنية والإقليمية وأعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام من مختلف أنحاء العالم.

ورحب الجروان بالوفود الزائرة من حول العالم لدولة الإمارات العربية المتحدة «واحة التسامح والسلام»، وهو ما دل عليه تجمع وحب كل دول العالم لقيادة وشعب دولة الإمارات التي أصبحت مثالاً يحتذى به في التسامح على المستوى الدولي.

وأشاد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بجهود المشاركين ودعمهم لنشر وإعلاء قيم التسامح والسلام حول العالم، وثمن جهود أعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام، واستمرار عملهم المخلص من أجل عالم أكثر أمناً وسلاماً.

وبحسب جدول الأعمال، يزور نحو 70 رئيساً وعضواً برلمانياً من مختلف قارات ودول العالم دولة الإمارات، احتفالاً بعام التسامح ومن المقرر أن يقوم الضيوف بعدة زيارات ميدانية في مدينة أبوظبي، منها متحف اللوفر ومسجد الشيخ زايد الكبير وواحة الكرامة.

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