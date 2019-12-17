أبوظبي (الاتحاد) استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة صباح أمس في مقر مكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي، خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وسارة الحبشي - مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي بالهيئة.

حضر اللقاء من النيابة العامة المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، وسيف علي القمزي مدير مكتب النائب العام، وليلى الشامسي من مكتب النائب العام.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التنسيق والتعاون في شأن الإجراءات التنظيمية لمواجهة حالات التهرب الضريبي والأدوار المناطة بالجهات ذات العلاقة في هذا الشأن، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وصدرت عن الاجتماع قرارات مهمة، منها إنشاء نظام إلكتروني يعمل في مراحل الدعوى وفقاً للإجراءات القانونية، وتطوير خبرات العنصر البشري في الجهتين عبر دورات تدريبية متبادلة في مجال التهرب الضريبي ووسائل مواجهته، واستشراف المستقبل بوضع تصور مشترك للمشاكل التي يمكن أن يفرزها تطبيق القانون الضريبي لإعداد مقترحات للتعامل معها من خلال اللوائح أو تعديلات على مواد القانون، وتشكيل فريق مشترك للعمل على تحديد المستندات والمتطلبات القانونية المتعين التعامل معها خلال تطبيق القانون، ووضع تصور لبرنامج حماية الشهود والمجنى عليهم، وإمداد النيابة العامة باللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين الضريبية.

كما اتفق الجانبان على استمرار اللقاءات التنسيقية لتحقيق المصلحة العامة باقتضاء حقوق الدولة المالية بتطبيق القانون الضريبي على نحو صحيح تتحقق معه العدالة والإنصاف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام للدولة يستقبل مدير الهيئة الاتحادية للضرائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.