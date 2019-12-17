شرطة أبوظبي تستقبل البحرينيين في المطار بالورد والأعلام

أبوظبي (الاتحاد) استقبلت إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي الأشقاء البحرينيين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي بالورد والأعلام والحلوى ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين والذي يصادف السادس عشر من ديسمبر الجاري. وكان في استقبال الأشقاء البحرينيين القادمين عبر المطار عدد من الضباط والشرطة النسائية ومنتسبي الإدارة والشركاء الاستراتيجيين، حيث ارتسمت علامات الفرح والسرور على وجوه المواطنين البحرينيين الذين عبروا عن امتنانهم لهذا الاستقبال في وطنهم الثاني الإمارات.

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