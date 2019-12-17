«الخارجية» تحضر حفل سفارة كازاخستان

أبوظبي (وام) حضر معالي الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما حضر الحفل سعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في الوزارة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي. وأشاد مينيليكوف بالعلاقات القوية والوثيقة التي تربط البلدين، مشيداً بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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