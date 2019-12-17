«تخصيص الأراضي» بالشارقة تبحث تحديث «منظومة المنح»

الشارقة (وام)

عقدت لجنة تخصيص الأراضي بإمارة الشارقة اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وذلك بمقر اللجنة الرئيسي بدائرة التخطيط والمساحة في الشارقة.

حضر الاجتماع وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة، وكل من إسماعيل سالم عبيد نائب رئيس اللجنة، والأعضاء عبد الله مطر تريم وأحمد عبد الله أحمد المرزوقي وماجد حميد عبيد الضباح وعبد الله سالم علي هويدن وحسن محمد الزعابي وليلى بن حيي الشامسي وخليفة سعيد حليس الكتبي وأحمد سلطان سليمان الظهوري، ومقررة اللجنة عائشة ثاني المري.

وتوجه أعضاء اللجنة بأسمى آيات الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لما يقدمانه من دعم لعمل اللجنة.

وثمن وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة الثقة التي أولاها المجلس التنفيذي للجنة من أجل تسهيل مهمتها لخدمة مواطني الشارقة، مؤكداً تجديد العهد بالمضي قدماً في تطوير عمل اللجنة وآليات منح الأراضي بالإمارة، بما يتوافق مع توجيهات قيادتنا الرشيدة.

وقال المنصوري، عقب الاجتماع: إن أعضاء اللجنة استعرضوا الآليات المنظمة لعملية منح الأراضي وفق القرارات والتشريعات الحالية، وبحث آليات تطوير وتحديث العمل بمنظومة منح الأراضي في كافة مراحلها، بدءاً من تقديم طلب الموافقة على منحة الأرض وحتى تسليمها طبقاً للاشتراطات المعتمدة والقوانين الصادرة في هذا الشأن.

وأضاف أن اللجنة استعرضت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وتعليمات سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي.