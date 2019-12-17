«الإمارات لمتلازمة داون» تحصد 3 جوائز

دبي (الاتحاد)

حصدت جمعية الإمارات لمتلازمة داون بدبي ثلاثاً من الجوائز التي يمنحها اتحاد دول آسيا والمحيط الهادي لمتلازمة داون سنوياً، وذلك عن فئات أفضل الأبحاث والمناصرة الذاتية والجهود الرائدة المبذولة للارتقاء بأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون.

جاء خلال الحفل الذي أقيم بدبي، بحضور رئيس اتحاد دول آسيا والمحيط الهادي لمتلازمة داون وعدد من أعضاء الاتحاد، والدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون وسونيا الهاشمي العضوة الفخرية للجمعية، والدكتورة ندى البدري المستشارة الأسرية للجمعية، وعدد من المسؤولين.

ونالت نوال آل ناصر نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون جائزة عن فئة الجهود الرائدة المبذولة للارتقاء بأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون، وهي أم لشاب متميز وبطل من ذوي متلازمة داون مدمج في مدارس التعليم العام في الصف الحادي عشر، وأسهمت جهود آل ناصر منذ عام 2005 وحتى الآن في تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون.

كما نالت البروفيسورة إيمان جاد المستشارة التربوية لجمعية الإمارات لمتلازمة داون منذ تأسيسها جائزة فئة البحث المتميز في مجال متلازمة داون.

وحصلت الشيخة شيخة القاسمي الممثلة الوطنية عن فئة ذوي متلازمة داون في المنظمة الدولية ومقرها المملكة المتحدة جائزة فئة المناصرة الذاتية لذوي متلازمة داون.

وتتمتع الشيخة شيخة القاسمي بثقافة عالية وشخصية متميزة، وهي بطلة وسفيرة من أبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي وممثلة للعديد من المنظمات المحلية والدولية.

وقالت الدكتور منال جعرور، إن هذا الفوز يشكل حافزاً قوياً لبذل المزيد من الجهود لتمكين ودمج أصحاب الهمم في ظل البيئة الخصبة والإمكانيات الكبيرة والدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة في بلد يؤمن بالتعايش والتسامح والسلام.

وعبرت عن الفخر بفوز الجمعية باستضافة الإمارات للكونغرس العالمي لمتلازمة داون 2020 في دبي العام المقبل والذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعتبر شهادة عالمية لدور واهتمام الإمارات بأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون.

يذكر أن دولة الإمارات هي أول دولة عربية انضمت لعضوية اتحاد آسيا والمحيط الهادي لمتلازمة داون، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في كولومبو في ديسمبر 2018 ونجحت في استقطاب الاجتماع السنوي الثالث للاتحاد منذ تأسيسه في دولة الإمارات، بمشاركة وفود وممثلين عن جمعيات ذات نفع عام لذوي متلازمة داون في 13 دولة.