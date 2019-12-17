سيف بن زايد يطلع على مبادرات تطوير العمل الشرطي والأمني

أبوظبي (وام) ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح أمس، اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية، وذلك بمقر الوزارة.

واطلع سموه والحضور على بعض العروض التي تضمنت مبادرات ومشاريع تستهدف تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وإنجازات برنامج وزارة الداخلية للسعادة وجودة الحياة.

حضر الاجتماع الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء سالم علي مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، والقادة العامون للشرطة بالدولة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات بالوزارة.

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