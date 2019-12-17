سيؤول (وام) بحث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، التعاون الدفاعي مع معالي جونغ كيونغ دو وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا الجنوبية.

واستعرض الجانبان أهمية تعزيز سبل التعاون في المجال الدفاعي بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البواردي، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على التعاون وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية مع جمهورية كوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة العليا الإماراتية الكورية أمس في سيؤول والتي تمت خلالها مناقشة علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في جميع المجالات وخاصة الدفاعية.

حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين في وزارة الدفاع بجمهورية كوريا الجنوبية.

وزار معالي محمد بن أحمد البواردي وكالة التطوير الدفاعية الكورية تأكيدا على العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية والشراكة الاستراتيجية التي تعكس مدى التطور الإيجابي والنوعي ورغبة كلا البلدين في تطوير التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى المجالات الأخرى مما يؤكد عمق العلاقات التي تربط بين البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البواردي يلتقي وزير الدفاع في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.