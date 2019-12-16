محمد بن زايد يتسلم نسخة من جزء التسامح ضمن موسوعة السلم

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، "نسخة من موسوعة السلم - جزء التسامح" من معالي فضيلة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم.
وكتب سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلا "موسوعة تناقش قضايا السلم والتسامح بمشاركة 100 باحث وباحثة من مختلف الأديان".
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