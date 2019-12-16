عبدالله بن زايد يستقبل رئيس البرلمان القبرصي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي ديميتريس سيلوريس رئيس البرلمان القبرصي بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في أبوظبي - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات منها البرلمانية والثقافية والتعليمية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي رئيس البرلمان القبرصي مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وقبرص تشهد نمواً مستمراً وأن هناك حِرصاً من البلدين الصديقين على تطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

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من جانبه أكد معالي ديميتريس سيلوريس أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

