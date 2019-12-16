الامارات | محتالون باسم "بريد الإمارات" يطلقون حملات للفوز بهاتف ذكي

شكرا لقرائتكم خبر عن محتالون باسم "بريد الإمارات" يطلقون حملات للفوز بهاتف ذكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت مجموعة بريد الإمارات من حملة احتيالية باسمها، تطلب من المتعاملين المشاركة بها، للفوز بهاتف ذكي ماركة سامسونغ S10، مؤكدة أنها لم تطلق هذه الحملات، ومن ثم فهي لا تقع تحت مسؤوليتها .

وأكدت بريد الإمارات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعمل حالياُ مع أجهزة الأمن الإلكتروني المعنية، لوضع حد لهذه الممارسات الاحتيالية باسمها، وملاحقة من قاموا بها قانونياً.

ونصت كافة أفراد المجتمع بعدم التفاعل معها، والانسياق وراءها، وحذف الروابط التي تأتيهم من قبل هذه الجهات وذلك بهدف حماية لمعلوماتهم الشخصية، وعدم تعرضهم للنصب والخداع.