الامارات | كاميرات المراقبة تسجل عملية نشل متقنة خلال ثوان في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات المراقبة تسجل عملية نشل متقنة خلال ثوان في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت كاميرات المراقبة بمنطقة النخيل عملية سرقة متقنة استغرقت ثوان معدودة، استغلها إفريقيان لنشل 15 ألف درهم من أحد المارة، وتم القبض على أحدهما وإحالته إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات فيما يجري ملاحقة الآخر.

وقال المجني عليه هندي الجنسية في تحقيقات النيابة العامة إنه كان يسير في منطقة مقابل سوبر ماركت ملبار، واعترض طريقه شخص يحمل ملامح إفريقية، إذ صدمه في كتفه، ثم أمسك ساعديه وركله عدة ركلات خفيفة في رجله اليمنى، ثم اعتذر له مبرراً أنه أخطأ في هويته، وبعد ثوان دفعه شخص آخر من الخلف، وانصرف من المكان، فواصل المجني عليه السير معتبراً ان ما حدث دون قصد، وعندما تفقد جيب بنطاله اكتشف اختفاء مبلغ 15 ألف درهم فأدرك أنه تعرض للسرقة واستغاث بالمارة وأبلغ الشرطة.

وأفادت شرطة دبي في محضر الاستدلال بأن كاميرات المراقبة سجلت ظهور المتهم الأول وهو يلاحق المجني عليه هرولة، ثم ظهر زميله وركله في رجله، ومد أحدهما يدهما في جيبه ونشل النقود، وتم ضبط أحدهما وعرض على المجني عليه الذي تعرف على المتهم في طابور التشخيص.

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