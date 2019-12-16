الامارات | احذر هذه المخالفة المرورية غير المتوقعة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذه المخالفة المرورية غير المتوقعة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ سائقون في دبي وإمارات أخرى بإشعارات عن ارتكابهم مخالفات مرورية غير متوقعة إطلاقاً من جانبهم، أبرزها عدم استعمال الإشارات عند تغيير الاتجاه، وغرامتها 400 درهماً، مشيرين إلى أنهم يتوقعون تطبيق روح القانون، إذ لم يلتزموا باستخدام الإشارة نظراً لخلو الطريق من المركبات بما يلغي الحاجة إلى استخدامها لتنبيه المركبات القادمة من الخلف.

وقال سائقون إنهم تلقوا إشعارات عن ارتكابهم هذه المخالفة تحديداً، في وقت متأخر من الليل ودون تحديد مكان المخالفة، لافتين إلى أنه يجب أن تراعي إدارات المرور ذلك، خصوصاً وأن سجلاتهم خالية من أي مخالفات خطرة

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وذكر باتريك بولس إنه كان يقود سيارته أمام ديرة سيتي سنتر في حوالي الساعة السادسة صباحاً وكان الطريق شب خال، فقام بتغيير المسار دون أن يستخدم الإشارة، لشعوره بعدم حاجته إلى ذلك، لكن فوجئ بعد ساعتين بإشعار عن ارتكابه مخالفة مرورية، مؤكداً أنه لم يتوقع تسجيل تلك المخالفة بل لا يعرف إذا كانت سجلت من قبل شرطي أو بواسطة إحدى تقنيات الضبط.

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