الامارات | الحبس والإبعاد لفاحص متحرش‎

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والإبعاد لفاحص متحرش‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس ثلاثة أشهر يليها الإبعاد بحق فاحص أسيوي لدى شركة بصريات معروفة، بعد إدانته بتهمة التحرش بامرأة لجأت إلى المتجر الذي يعمل فيه لإجراء فحص نظر حتى تحصل على رخصة قيادة بناء على توصية من معهد تعليم السيارات.

وأفادت التحقيقات بأن المرأة لجأت إلى محاسب المتجر بطريقة صامتة وسلمته ورقة مضمونها أن الفاحص تحرش بها، إلا أن المحاسب تجاهلها ورمى الورقة في القمامة لكن ساندها موظف أسيوي يعمل في معهد القيادة وساعدها في مواجهة المتحرش.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بدبي، إنها توجهت مساء إلى فرع معهد تعليم القيادة في مركز تجاري، للحصول على رخصة قيادة، فراجع معها الموظف المختص الأوراق وطلب منها توفير شهادة فحص نظر، وأرشدها إلى محل بصريات معروف، فتوجهت إلى هناك حيث طلب منها المتهم الدخول إلى غرفة الفحص لإتمام العملية.

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وأثناء جلوسها على جهاز الفحص، سألها الفاحص عن أمور شخصية، منها مقر سكنها وما إذا كان لديها صديق أو زوج، ثم دعاها إلى العشاء، ثم عرض عليها الزواج، فكانت تجيبه بالرفض.

وأضافت أنها ظلت نحو نصف ساعة في غرفة الفحص، ثم طلب منها رقم هاتفها، فظنت أنه إجراء بهدف إدراجه في الأوراق المطلوبة، لكنها فوجئت به يرن عليها من هاتفه، وأثناء خروجها من الغرفة سبقها الفاحص إلى الباب ومنعها من الخروج، ثم أمسكها وحشرها في زاوية الغرفة وحاول تقبيلها، إلا انها صدته فقبل خدها.

وأشارت إلى أنها خرجت وكتبت ورقة وسلمتها إلى المحاسب تفيد تعرضها إلى التحرش من قبل الفاحص، إلا أنه طواها ورماها في القمامة، فعادت إلى معهد تعليم القيادة وأخبرت الموظف بما حدث معها فتوجه برفقتها إلى المحل، وواجه المتهم الذي أقر واعتذر، فطلب منه توقيع اعتذار خطي، ثم حررت ضده بلاغاً لدى شرطة دبي التي أحالته إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجنايات.