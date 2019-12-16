الامارات | 5 تدابير وقائية لتجنب سرقة محتويات سيارتك بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تدابير وقائية لتجنب سرقة محتويات سيارتك بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة الشارقة خلال فيديو توعوي نشرته على مختلف مواقعها ومنصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي ضمن مبادرتها التوعوية الأمنية التي أطلقتها بعنون "مقتنياتك مسؤوليتك" أن هناك 5 تدابير وقائية للحد من سرقة محتويات المركبات الخاصة بالأفراد، وهي: 1. تجنب ترك المقتنيات الثمينة أو الأموال أو الوثائق داخل المركبة وبشكل مكشوف. 2. أحذر ترك حقيبة يدك أو محفظتك داخل السيارة. Advertisements 3. تجنب ترك هاتفك في السيارة كونه مستودع لأسرارك. 4. قم بتركيب أجهزة إنذار مناسبة لمركبتك لحمايتها من السرقة. 5. عدم التردد بالاتصال على الرقم 999 عند الاشتباه بسيارة أو شخص يتبعك على الطريق Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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