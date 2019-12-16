أمام محمد بن راشد.. قاضيان بمحاكم مركز دبي المالي العالمي يؤديان اليمين القانونية

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أدى إثنان من قضاة محاكم مركز دبي المالي العالمي اليمين القانونية.

فقد أقسم كل من القاضي "وين ستيوارت مارتن" والقاضي "روبيرت شينتون فرينش" على أن يكونا مخلصين في عملهما وأن يؤديا واجبهما الوظيفي بنزاهة وأمانة وأن يحكما بين المتخاصمين بالحق والعدل .

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقاضيين ووجههما بضرورة تحقيق العدالة والمساوة بين الجميع دون محاباة أو مجاملة لتعكس محاكم مركز دبي المالي العالمي مصداقية المركز وتعزز ثقة الشركات العالمية والمستثمرين بقوانين بلادنا التي يتساوى تحت مظلتها الجميع دون النظر إلى اللون أو العرق أو الجنسية.

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حضر مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي وسعادة زكي بن عزمي رئيس المحاكم في المركز وسعادة عمر جمعة المهيري نائب رئيس المحاكم.