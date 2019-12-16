كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف أثرت سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة على مستهلكي الإمارات خلال عام 2019؟

كان العام الماضي مختلفًا تمامًا عن عام 2018، حيث تولى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منصبه.

في العام الماضي، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة القياسي أربع مرات، حيث انتقل من 1.5 في المائة إلى 2.5 في المائة.

في عام 2019، اتخذ السيد باول سياسة جديدة وخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات، حيث انخفض سعر الفائدة إلى 1.75 في المائة من 2.5 في المائة. وفي اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، اقترحت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن تبقي أسعار الفائدة ثابتة في عام 2020 “لدعم التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي، وظروف سوق العمل القوية والتضخم بالقرب من هدف اللجنة البالغ 2 في المائة”.

وكان التغيير في اتجاه السياسة النقدية في الولايات المتحدة إيجابيًا للمنطقة. ويقول دانييل ريتشاردز، خبير الاقتصاد في مينا لدى بنك الإمارات دبي الوطني: “بالنظر إلى ربط عملات المنطقة بالدولار، تميل البنوك المركزية في الكتلة إلى التحرك مع التغيرات في الولايات المتحدة”.

ويضيف قائلاً: “كان التغيير في اتجاه السياسة النقدية في الولايات المتحدة إيجابياً بالنسبة للمنطقة، بالنظر إلى أن رفع أسعار الفائدة الذي كنا نتخيله من قبل ربما لم يكن متمشيا مع المرحلة الحالية لدولة الإمارات في دورة نموها”.

وللتوافق مع السياسة النقدية للولايات المتحدة في العام الماضي، قام البنك المركزي الإماراتي بزيادة أسعار الفائدة على شهادات الإيداع وسعر إعادة الشراء، الأمر الذي ينطبق على اقتراض البنوك للسيولة قصيرة الأجل من البنك المركزي.

ومع ذلك، وكما يشير تقرير البنك المركزي لعام 2018، فإن: “زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لم تكن متوافقة مع التباطؤ في الأنشطة غير النفطية”.

وكانت البنوك المركزية في الإمارات والمملكة العربية السعودية تحاكي هذا العام تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وخفضت معدلات الفائدة ثلاث مرات، في حين خفضت البحرين أسعار الفائدة مرتين والكويت مرة واحدة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال محافظ البنك المركزي مبارك المنصوري الشهر الماضي إن البنك المركزي الإماراتي خفض أسعار الفائدة إلى 2 في المائة من 2.75 في المائة هذا العام، وهي خطوة من شأنها حماية عملتها ودعم الاقتصاد وسط ارتفاع المخاطر الخارجية.

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وقال في حلقة نقاش مع قناة CNBC: “عندما تكون لدينا دورة تحول، فإن المعدلات المنخفضة تساعد اقتصادنا حقًا”.

وفي خضم تباطؤ الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد الدولي توقعات الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.6 في المائة لدولة الإمارات في عام 2019، لكنه يتوقع أن يتعافى إلى 2.5 في المائة في عام 2020.

ولكن بصرف النظر عن صورة الاقتصاد الكلي، كيف يتأثر المستهلكون مباشرة بانخفاض أسعار الفائدة؟

إن الآثار المترتبة بالنسبة لسكان الإمارات على التغيير في اتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي تعتمد على ما إذا كانوا مدخرين أو مقترضين.

وتقول أمبرين موسى، الرئيس التنفيذي لموقع مقارنة المالية souqalmal.com: “تترجم أسعار الفائدة المنخفضة إلى تكاليف اقتراض منخفضة، لذا فمن الواضح أنها أخبار رائعة للمقترضين الجدد والمقترضين الحاليين. في الوقت نفسه، يؤدي انخفاض أسعار الفائدة أيضًا إلى انخفاض عوائد الودائع المصرفية”.

ويقول وارن فيليسكيرك، مدير إدارة الرهن العقاري في الموقع إن البنوك أصبحت أكثر قدرة على المنافسة فيما يتعلق بمنتجات الرهن العقاري التي تقدمها. ويضيف: “إن الأسعار التي أصدرتها بعض البنوك الرائدة في الآونة الأخيرة أصبحت الآن أقرب من تلك التي يقدمها المقرضون في أجزاء أخرى من العالم مثل أوروبا، والتي يميل العديد من عملائنا إلى المقارنة معها عند النظر في خيارات التمويل”.

وفي العام الماضي، كان متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري حوالي 3.99 في المائة. وفي بداية هذا العام، كان هناك انخفاض هامشي في معدلات الرهن العقاري إلى حوالي 3.89 في المائة، كما يقول فيليسكيرك “في الأشهر الأخيرة، شهدنا انخفاضات ملحوظة مع انخفاض بعض المعدلات بنسبة 2.75 في المائة لمدة عام واحد، ومعدلات أكثر جاذبية لفترات أطول بنسبة 3.33 في المائة ثابتة لمدة ثلاث سنوات و 3.75 في المائة لمدة خمس سنوات”.