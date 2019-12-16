كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 3 حلبات تزلج خارجية في دبي هذا الشتاء

هل فكرت يومًا في أنك ستتمكن من التزلج على الجليد في الهواء الطلق في دبي؟ لقد أصبح هذا الأمر الآن حقيقة واقعة، حيث باتت حلبات التزلج في الخارجية متوفرة في العديد من المواقع في جميع أنحاء المدينة.

وفيما يلي مجموعة من المواقع التي يمكنك التزلج فيها بالهواء الطلق في دبي، بحسب موقع واتس أون:

معيصم سيتي سنتر

ستجد مجموعة كاملة من الأنشطة الاحتفالية والعجائب الشتوية الخارجية في معيصم سيتي سنتر. بالإضافة إلى مشاهدة شجرة عيد الميلاد الضخمة، ستتمكن من مشاهدة أفلام عيد الميلاد تحت النجوم، وزيارة العديد من أكشاك الطعام، ويمكن للصغار مقابلة سانتا، وتوج حلبة للتزلج على الجليد في الهواء الطلق ومنتزه ثلجي بسعر 30 درهماً لمدة 30 دقيقة.

citycentremeaisem.com

The Pointe

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هناك قرية احتفالية كاملة في The Pointe طوال شهر ديسمبر، مع أسواق الكريسماس وعروض الكورال والكثير من العروض المسرحية للترفيه عن العائلة بأكملها في نهاية كل أسبوع. وستجد متعة التزلج على الجليد في الهواء الطلق على الممشى الخشبي، وهو مجاني للاستخدام مع خدمة تأجير الزلاجات المجانية. وستكون هناك فرص لمقابلة سانتا وجانبيه، كما ستعرض بعض الأفلام الاحتفالية الكلاسيكية في السينما في الهواء الطلق كل يوم سبت.

thepointe.ae

JBR

#WWJBR عرض خارجي مليء بالنشاطات المسلية يعقد كل نهاية أسبوع على الممشى في JBR طوال فصل الشتاء، وهذه المرة تكتمل الصورة بحلبة تزلج على الجليد مفتوحة في الهواء الطلق. ولاستخدام حلبة التزلج على الجليد، تحتاج فقط إلى إنفاق 70 درهماً في أي من متاجر التجزئة في JBR، وستحصل على 20 دقيقة للتزلج بالمجان.

@jbr_official