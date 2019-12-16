كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| فندق أنداز دبي النخلة الجديد

يعتبر فندق أنداز دبي النخلة الجديد الذي فتح أبوابه للزوار مؤخراً، أول فنادق أنداز في دبي والثاني في الإمارات.

يقع هذا الفندق ذو الخمس نجوم في جزيرة نخلة جميرا، وهو فندق مملوك من قبل مجموعة حياة، ويضم خمسة منافذ للطعام والشراب، ومنتجع صحي فاخر مع مرافق حمام سباحة للكبار فقط ومدخل خاص إلى الشاطئ.

حاليًا يعمل مطعم The Locale فقط على مدار اليوم، ويتوقع أن تفتتح باقي المنافذ مطلع العام المقبل. ويقدم Locale الأطباق المستوحاة من نكهات دبي.

وسيكون Hanami الذي سيفتتح قريباً مطعمًا يابانيًا بالطابق الخامس عشر، مع تراس في الهواء الطلق يطل على المدينة.

لا كوكو نادي شاطئي من المقرر افتتاحه في النصف الثاني من عام 2020، بحسب موقع واتس أون.

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ويضم الفندق 217 غرفة و34 جناحًا فخمًا تم تصميمها بجمال معاصر مستوحى من الثقافة الإماراتية. وفي الطابق 14، ستجد منتجع Ora الصحي وصالة الألعاب الرياضية الحديثة وكابانا وهي بركة سباحة خاصة للبالغين فقط.

وهناك تركيز كبير على الفن والتصميم في جميع أنحاء هذا الفندق وعملت Andaz Dubai The Palm مع فنانين محليين لضمان أن يعكس روح المدينة.

أنداز دبي النخلة، نخلة جميرا، مفتوح الآن. هاتف: 045811234. hyatt.com