كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| فندق مي دبي يفتتح قريباً

يستعد فندق مي دبي (ME Dubai) لافتتاح أبوابه في يناير 2020، وذلك في ظل ترقّب كبير جداً لإطلاقه في دولة الإمارات.

وبموقعه المميز في قلب منطقة برج خليفة، يعتبر مي دبي أول فنادق مي باي ميليا في الشرق الأوسط، وتماشياً مع روح العلامة التجارية التي تضع المتطلبات الشخصية للضيوف على رأس أولوياتها، من المقرر أن يصبح الفندق مركزاً اجتماعياً رئيسياً للمشهد الثقافي الحيوي في دبي.

ومن خلال مقاربة شاملة للثقافة المعاصرة، سيعكس فندق مي دبي روح أهم الوجهات الأنيقة والراقية من المشهد الأوروبي هنا في دولة الإمارات.

وينقسم الفندق بين 74 غرفة و 19 جناحًا، بما في ذلك جناح Passion Suite المميز من ME by Meliá وجناح Personality و ‘ME Suite luxurious الفاخر و 94 شقة فندقية، بحسب موقع واتس أون.

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ومع منشآت تنتشر في العواصم الثقافية في جميع أنحاء العالم، تُنشئ مي باي ميليا اتصالاً فريداً بالمجتمعات التي تعمل فيها.

وسيشكّل فندق مي دبي منصة للثقافة المعاصرة في الشرق الأوسط، حيث يجمع بين عناصر الموسيقى والفن والتصميم والأزياء وفن الطهي ضمن تجارب مخصصة تبرز آخر الاتجاهات السائدة والفعاليات والروّاد الذين يرسمون ملامح المشهد الثقافي المحلي.