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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 16 ديسمبر 2019

بالصور| فيلا فاخرة في جزيرة بلو ووترز بدبي بسعر 14 مليون درهم

افتتحت جزيرة بلو ووترز منذ عام وتوفر هذه الفيلا إطلالة مميزة على البحر مع الضوء الذي يتدفق من التصميم المذهل في الطابق السفلي.

منطقة المعيشة في الطابق الأرضي ذات مخطط مفتوح، مع مطبخ يضم أجهزة إيطالية من إلبا. وتضيف الأرضيات الخشبية الاسكندنافية الدفء وسط كتلة الجدران البيضاء.

ومن بين أربع غرف نوم، توجد ثلاث غرف في الطابق الأول وتحتوي على شرفة خاصة والرابعة في الطابق الأرضي.

وتمتد الفيلا على مساحة 6581 قدمًا مربعة ويصل سعرها إلى 14 مليون درهم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وهناك أيضًا فرصة للتجول في جميع أنحاء الجزيرة واستكشاف المطاعم والمحلات التجارية. يمكنك أيضًا التنزه على طول ممر خشبي للوصول إلى جميرا بيتش ريزيدنس في 15 دقيقة.

يذكر أن العمل في الجزيرة يسير بشكل جيد للغاية. وفي غضون عام من الافتتاح، أصبحت جميع المباني السكنية جاهزة للانتقال إليها وهناك عدد كبير من الوحدات التجارية أصبحت مفتوحة لاستقبال الزبائن. وسيتم فتح الوحدات التجارية المتبقية في وقت لاحق، ويمكننا أيضًا التطلع إلى الافتتاح الكبير لعين دبي.