كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تطبيق ToTok يوفر مكالمات مجانية للمستخدمين في الإمارات

يمكن للمقيمين في الإمارات الآن استخدام تطبيق ToTok لإجراء مكالمات صوتية أو مرئية محلية ودولية مجانية.

ToTok هو أحد واحدة من تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت في الإمارات التي تكتسب شعبية بسرعة كبيرة لجودة الفيديو والمكالمات الصوتية التي لا تضاهى.

ومع عدم وجود اشتراك شهري ودون الحاجة إلى VPN أو باقة إنترنت مشتركة، يقدم ToTok حاليًا أيضًا خدمة الرسائل والمكالمات الجماعية التي تشمل ما يصل إلى 20 شخصًا. وباستخدام هذا التطبيق، يمكن للمقيمين الآن التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم بالمجان.

ومنذ أن تم تقديم التطبيق المجاني في الإمارات قبل بضعة أشهر، ألغى العديد من المستخدمين اشتراكهم بالفعل في تطبيقات الاتصال المدفوعة مثل BOTIM و C’ME، والتي تم اعتمادها من قبل شركات الاتصالات في الإمارات.

ويتعين على المشتركين في BOTIM و C’ME دفع 50 درهمًا شهريًا بالإضافة إلى حزمة بيانات أثناء إجراء مكالمات باستخدام هواتفهم المحمولة.

ويمكن تنزيل ToTok من متجر Google Play أو App Store، دون الحاجة إلى خطة للاتصال عبر الإنترنت – على الأقل في الوقت الحالي لأنه لم تكن هناك بيانات رسمية بخصوص أي خطط دفع مستقبلية لاستخدام هذا التطبيق.

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وقال سودهير ك، أحد سكان دبي “لقد ألغيت اشتراكي في خطة الدفع الخاصة بـ BOTIM للتطبيق الأسبوع الماضي منذ أن قمت بتنزيل خدمة ToTok لأنها مجانية وتتيح لي إمكانية الاتصال والمراسلة بسلاسة”. وقال إنه يجري مكالمات مجانية للتحدث مع أصدقائه وأقاربه في الهند وحتى داخل الإمارات.

وقال تنوير بانغاش، وهو مقيم باكستاني في الشارقة “إنه لأمر رائع استخدام ToTok لأنه يساعد على توفير رسوم الاشتراك وخطط البيانات الشهرية. الحياة جيدة مع Totok حيث يمكن تنزيله في أي مكان في العالم”.

ويبدو أن من طور Totok هو الفريق وراء BOTIM حيث تلقى بعض مستخدمي BOTIM رسائل نصية لإعلامهم بتنزيل التطبيق الجديد لإجراء مكالمات مجانية، بحسب غلف نيوز.