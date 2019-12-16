صورة رئيس الدولة على أكبر لوحة فسيفساء بالعالم

أبوظبي(الاتحاد) وقع سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وسيف عبدالقادر النعيمي المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات للفعاليات- إمارات إيفينت‏? ?مذكرة ?تعاون ?لتوثيق ?التعاون ?بين ?دائرة ?البلديات ?والنقل – ?بلدية ?مدينة ?أبوظبي ?ومؤسسة ?الإمارات ?للفعاليات ?وذلك ?لتنفيذ ?مشروع ?يستهدف ?تصميم ?وتنفيذ، ?وتركيب ?لوحة ?فسيفساء ?لصاحب ?السمو ?الشيخ ?خليفة ?بن ?زايد ?آل ?نهيان ?رئيس ?الدولة (?حفظه ?الله)، ?و?تم ?تسجيل ?هذه ?اللوحة ?ضمن ?موسوعة جينيس ?للأرقام ?القياسية ?كأكبر ?لوحة ?فسيفساء ?في ?العالم.

وتنص المذكرة على أن تقوم مؤسسة الإمارات للفعاليات صاحبة المبادرة بتركيب الصورة في شارع الخليج العربي– مقابل وزارة الداخلية، وتجهيز الموقع بأفضل التجهيزات والإشراف على شركة المقاولات المنفذة للإطار الاسمنتي المطلوب لعرض اللوحة، واستلام اللوحة من مؤسسة الإمارات للفعاليات والإشراف على تركيبها، وتنظيم وتنسيق الحفل الخاص بافتتاح اللوحة، وصيانة اللوحة بما يضمن استمرارية ظهور اللوحة بالصورة اللائقة والبهية، وتشمل المذكرة ضمان الحفاظ على جودة اللوحة لمدة سبعين عاماً.

على صعيد المواصفات الفنية للوحة أوضح الجانبان أن الإطار الخارجي للوحة يبلغ ارتفاعه 15.40م، وامتداده أفقيا يبلغ 24.05م، أما ارتفاع اللوحة الفسيفسائية ضمن الإطار فيبلغ م 8.5، وبعرض 16م. ويستخدم في تنفيذ اللوحة خرسانة مسلحة، والغلاف مكون من مواد جرانيتية، وسيتم تركيب اللوحة الفسيفسائية بمادة ماستر تايل (24 )?.

وسيتم عمل مدخل خرساني للوحة بعرض 12.5 م يتضمن 8 نوافير على أطراف المدخل يمتد من لوحة الفسيفساء إلى الشارع كمبادرة من شركة المقاولات الهندسية.

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