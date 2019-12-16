محمد بن راشد ومحمد بن زايد: تهانينا للبحرين والرفعة والعزة لشعب المملكة

أبوظبي (الاتحاد) تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتهنئة إلى مملكة البحرين الشقيقة، ملكاً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني للبحرين الذي يحل في السادس عشر من ديسمبر كل عام، متمنياً دوام الخير والرفعة والعزة لشعب المملكة الشقيق، وأن يديم الله تعالى عليهم نعمة الأمن والاستقرار. وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «إلى الشقيقة البحرين.. شعباً وملكاً.. كل عام وأنتم بخير.. كل عام ووطنكم في خير ورفعة وعزة.. كل عام وشعبينا أكثر أخوة ومحبة وتعاضداً.. أدام الله عليكم الأمن والاستقرار والنعمة..».

كما تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتهنئة لمملكة البحرين الشقيقة، ملكاً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للمملكة، متمنياً للأهل والأشقاء في البحرين مزيداً من التقدم والازدهار والرفعة، وداعياً أن يحفظ الله تعالى المملكة ويديم عليها نعمة الخير والأمن والاستقرار. وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: «خالص تهانينا للبحرين، ملكاً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني الـ48.. تمنياتنا لأهلنا وأشقائنا في البحرين مزيداً من التقدم والازدهار والرفعة.. حفظ الله المملكة وأدام عليها الخير والأمن والاستقرار».

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